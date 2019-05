Black Terry y la negligencia en la muerte de Silver King

La batalla durante la que el luchador profesional Silver King perdió la vida era refereada por el gladiador en activo, Black Terry, quien no ejerce de manera frecuente esta labor sobre el cuadrilátero, situación, que pese a su experiencia, no le permite tener la preparación para identificar si un esteta se encuentra en riesgo al combatir.

En el video que circula en las redes sociales, se percibe que Juventud Guerrera, el rival de Silver King sobre el enlonado, pide que se termine la batalla, ante la falta de reacción de su contrincante. Incluso, cuando está a punto de dar la tercera palmada sobre la lona, que significaría la eliminación de King, el réferi detiene su mano y permite que siga la lucha, pese al nulo movimiento de Silver.

No es la primera vez que en este tipo de eventos, que presentan lucha libre en la ciudad de Londres, tiene en exluchadores, que no se dedican a la actividad como réferi, a los encargados de impartir la ley sobre el enlonado. Mano Negra es otro exesteta que se ha presentado en las giras "Todo por el Todo", nombre con el que suelen venderse los programas luchísticas en aquel país.

Lamentable momento, así se desploma el legendario Silver King en lucha contra Juventud Guerrera en Inglaterra. Descanse en Paz pic.twitter.com/qGZx4dM5UE — Mr. Lucha (@MrLuchaMX) 12 de mayo de 2019