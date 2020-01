Blanca Félix, a favor del VAR

A pesar de no contar con la tecnología del VAR en la Liga MX Femenil, la guardameta de Chivas Femenil no tuvo inconveniente en mostrarse a favor del uso de estas tecnologías en el futbol, las cuales, considera, mejorarán con el paso del tiempo.

"En lo personal, si me gusta el VAR porque es más justo, como es nuevo sí siento como que le hace falta un mejor manejo, pero creo que se va a ir mejorando, para mí sí es mucho más justo que anteriormente".

La evolución en el futbol ha hecho que podamos disfrutar de partidos con mayor intensidad y velocidad, motivo por el cual la guardameta del Rebaño siente que los árbitros han sido superados, haciendo necesaria la herramienta del VAR.

"Al final, creo que la velocidad de los jugadores y las jugadoras está rebasando un poquito el nivel del arbitraje, pero es una ayuda muy importante para ellos. Con una mejora de manejo, el VAR es muy positivo para el futbol".

La liga es más competitiva: Blanca Félix

El torneo Clausura 2020 significa para la Liga MX Femenil la sexta edición del certamen desde su creación. En aquel entonces con un futuro incierto, pero ahora con un nivel de competencia más elevado.

El cambio, en el formato del torneo le dio a la liga un plus, así lo ve Blanca Félix, guardameta del Rebaño, quien ha vestido los colores rojiblancos desde el primer certamen. Visitar nuevas plazas y jugar con la tabla general ha elevado la calidad de los encuentros.

"Para todas ha sido mucho mejor así, es mucho más competitiva la liga el jugar todas contra todas, entre más competitivas vamos creciendo nosotras y la liga se puede hacer más llamativa".

Chivas, al arranque de cada torneo, se muestra como uno de los favoritos a pelear por el título, ahora en el presente torneo, a pesar de mostrarse mejor en los dos primeros encuentros, fue hasta la jornada pasada cuando lograron su primera victoria, un premio a lo bien que habían trabajado, así lo ve Blanca Félix.

"Estamos contentas porque ya pudimos sumar de a tres, veníamos haciendo las cosas bien, jugando bien con un buen funcionamiento, solo esos detalles atrás que nos costaban goles pero un buen funcionamiento, necesitábamos estos tres puntos para agarrar confianza".

Su próximo rival será Atlético San Luis. A pesar del buen arranque por parte de las potosinas, en Chivas se muestran fieles a su idea de juego y pelearán por conseguir los tres puntos.

"Sabemos que va a ser un equipo difícil, es un equipo muy intenso, son muy ordenadas, ha tenido un arranque muy bueno pero nosotras vamos a ir a proponer y a buscar los tres puntos a como dé lugar".