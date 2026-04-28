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Blanquean Medias Rojas 5-0 a los Azulejos

Por AP

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
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Blanquean Medias Rojas 5-0 a los Azulejos

TORONTO.- El venezolano Ranger Suárez y Greg Weissert se combinaron para permitir solo dos hits, Carlos Narváez conectó un jonrón solitario y los Medias Rojas de Boston vencieron 5-0 a los Azulejos de Toronto la noche del lunes, su tercera victoria consecutiva y la segunda seguida bajo el mánager interino Chad Tracy.

Es la primera vez esta temporada que los Medias Rojas ganan tres seguidos. Boston despidió al mánager Alex Cora y a cinco coaches el sábado tras comenzar la campaña 10-17.

Un par de aficionados de los Medias Rojas se sentaron en la primera fila detrás del bullpen del equipo visitante con un cartel en homenaje a Cora y al coach Jason Varitek, quien fue reasignado dentro de la organización. Decía: "Gracias AC-Tek. Por siempre nuestro capitán".

Suárez (2-2) ponchó a 10 y dio una base por bolas, igualando su máximo de la temporada al lanzar ocho entradas. 

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Superó en el duelo a Dylan Cease y mantuvo a los Azulejos sin hit hasta que el dominicano Jesús Sánchez conectó un doble por la línea del jardín izquierdo para abrir la sexta. Suárez ponchó a los dos siguientes bateadores y luego retiró al primer bate Myles Straw con un elevado.

El zurdo retiró a los últimos nueve bateadores que enfrentó antes de que Weissert cerrara, sorteando un doble con dos outs en la novena del bateador emergente Daulton Varsho.

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