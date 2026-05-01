Blockx elimina al campeón defensor

MADRID.- La marcha de ensueño de Alexander Blockx en Madrid continúa. El emergente talento belga de 21 años derrotó el jueves 6-4, 6-4 al campeón defensor Casper Ruud en los cuartos de final del Abierto de Madrid.

Blockx, número 69 del ranking, no había ganado un partido del circuito ATP en arcilla antes de su recorrido hasta la tercera ronda en Montecarlo hace tres semanas. También venció al tercer preclasificado Felix Auger-Aliassime y al argentino Francisco Cerúndolo en su camino a las semifinales en la capital española.

Su rival en semifinales será el alemán y segundo preclasificado Alexander Zverev, quien derrotó 6-1, 6-4 al italiano Flavio Cobolli. Dos veces campeón, Zverev busca alcanzar su cuarta final en Madrid.

La final femenina quedó servida: la rusa Mirra Andreeva y la ucraniana Marta Kostyuk se medirán el sábado por el título.

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Al día siguiente de cumplir 19 años, Andreeva (9na preclasificada) dio cuenta 6-4, 7-6 (8) de la estadounidense Hailey Baptiste para acceder a su tercera final en un WTA 1000. Baptiste venía de eliminar a la vigente campeona y número uno mundial Aryna Sabalenka Kostyuk (26) avanzó a su primera final en la máxima categoría del circuito femenino tras superar 6-2, 1-6, 6-1 a la austriaca Anastasia Potapova.