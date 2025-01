Bove, de la Fiorentina está fuera de peligro

FLORENCIA, Italia.- El mediocampista de la Fiorentina, Edoardo Bove, dijo que se siente “bien” y que el apoyo que recibió de los aficionados, compañeros y rivales le ayudó a recuperarse después de ser puesto en un coma inducido médicamente.

Bove se desplomó en el campo durante un partido contra el Inter de Milán el primero de diciembre.

“Es en momentos como estos que entiendo cuán genuino es realmente este deporte y cómo, más allá de los resultados, la competencia y las rivalidades, todos estamos conectados”, publicó Bove en Instagram el lunes en sus primeros comentarios públicos desde el incidente. “Conectados por un vínculo que, una vez creado, se fortalece durante los tiempos difíciles volviéndose casi irrompible”.

“He experimentado esto de primera mano en estos últimos días: el cariño que he recibido, el calor de los aficionados, el apoyo de compañeros y rivales y la cercanía de TODO el mundo del fútbol me dieron una fuerza y coraje increíbles”, añadió Bove. “Me sentí rodeado de energía positiva, lo que me ayudó a mantener la calma y no sentir la soledad que a menudo acompaña a situaciones como esta”.

Bove, de 22 años, fue dado de alta del hospital el viernes, pero no podrá jugar en Italia nuevamente si necesita un desfibrilador para su corazón.