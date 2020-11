Brady se topa con Brees en busca de la revancha

Brady y Brees se reencuentran esta temporada en el duelo más importante de la jornada; luego del triunfo de los Saints en la Semana 1 ante Tampa Bay, las cosas parecen haber cambiado un poco desde que se midieron en el Superdome.

Tom Brady nunca ha sido barrido en temporada regular como titular por un rival divisional, lo cual pesa en el momento que viven los Buccaneers para enfrentar este partido, Brady sólo ha perdido cinco veces contra el mismo quarterback en la misma temporada. Para Drew Brees es una oportunidad de oro si se llevan el triunfo, ya que se pondrían un juego arriba de los Bucs y con el criterio de desempate a su favor, incluso es el único quarterback que tiene cuatro victorias o más con marca ganadora sobre Brady.

Perdió el brillo. No hay juego más importante para la afición mexicana que Pittsburgh vs Dallas; cada cuatro años miles de fanáticos viajan para ver el juego, las mayores reuniones y rivalidades se cruzan en este duelo que ha perdido el atractivo para la mitad de ellos. Garrett Gilbert será el titular para los Cowboys y los Steelers saben que será presa fácil ante la capacidad que tienen para dispararle al quarterback rival; Dallas ha permitido 127 presiones sobre el quarterback y la defensiva de Pittsburgh generó 109, ambas son cifras máximas en la NFL esta temporada.

Para Ben Roethlisberger y los Steelers este juego no sólo representará mantenerse invictos con un récord 8-0 por primera vez en la historia de la franquicia, sino ligar su temporada 17 no perdedora, algo que ningún quarterback ha hecho.

Alto voltaje en Buffalo. Russell Wilson sigue imponiendo ritmo de MVP, los 26 pases de touchdown en siete partidos son la mayor cantidad de anotaciones, sólo detrás de la versión 2007 de Tom Brady, en la historia de la NFL. El impacto es tal que él solo ha anotado más que 29 de los otros 31 equipos de la Liga, lo interesante es que no llega solo a este juego, Josh Allen tiene 20 touchdowns combinados.

A pagar los platos rotos. Los Colts tienen la segunda mejor defensiva contra la carrera, manteniendo a raya a sus rivales en menos de 80 yardas por juego, pero Lamar Jackson y los Ravens buscan reponerse de la derrota de la semana pasada enfrentando por quinta ocasión a una defensiva terrestre Top 5 en su joven carrera a estas alturas de la temporada.

A perder el paso. Dos equipos con marca ganadora llegan con dos derrotas consecutivas a este partido, Titans y Bears tratarán de salir del bache a merced de la que pudiera ser la catástrofe para el otro.



Semana 9

Hora...Partido...Transmisión

12:00...Seattle vs Buffalo...Izzi 503

12:00...Carolina vs Kansas City...Fox Sports

12:00...Baltimore vs Indianapolis...Fox Sports 2

12:00...Chicago vs Tennessee...Sky 581

12:00...NY Giants vs Washington...Sky 582

12:00...Denver vs Atlanta...Sky 585

12:00...Houston vs Jacksonville...Sky 587

12:00...Detroit vs Minnesota...Sky 588

15:05...Las Vegas vs LA Chargers...Sky 581

15:25...Pittsburgh vs Dallas...Canal 9 y Fox Sports

15:25...Miami vs Arizona...Fox Sports 2