Braga vence a Friburgo

En la otra semifinal, Braga derrotó 2-1 al Friburgo alemán. El suplente Mario Dorgeles marcó el gol de la victoria en el tiempo añadido del segundo tiempo en Portugal.

Con el marcador 1-1, el arquero Noah Atubolu le negó a Braga una oportunidad de oro para volver a ponerse en ventaja al lanzarse hacia su derecha y atajar el penal del uruguayo Rodrigo Zalazar.

El conjunto portugués espera avanzar de nuevo a la final, después de perder 1-0 ante su rival doméstico Porto en el partido por el título de 2011.

La final se disputará en Estambul el 20 de mayo.

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SARR VUELVE A MARCAR

PARA CRYSTAL PALACE

En la Conference League, Ismaïla Sarr anotó en el primer minuto y Crystal Palace venció 3-1 al Shakhtar Donetsk en el partido de ida de su semifinal.

Daichi Kamada y Jorgen Strand Larsen también marcaron para el Palace, después de que Oleh Ocheretko empató por el Shakhtar.

El partido se jugó en Cracovia, Polonia, debido a la invasión rusa de Ucrania. La vuelta será el próximo jueves en Londres.

Con el gol del delantero brasileño Alemao a los 54 minutos, el modesto club español Rayo Vallecano venció 1-0 al visitante Estrasburgo en la otra semifinal.

El equipo francés prácticamente no generó problemas al arquero argentino Augusto Batalla. El Rayo sacó una leve ventaja en busca de conquistar su primer título europeo.