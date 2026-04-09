Braga y Betis dejan todo para la vuelta

BRAGA.- Cucho Hernández transformó un penal para el Real Betis y rescató el empate 1-1 de visita el miércoles Braga en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Europa. Hernández batió a Lukáš Hornícek desde los 11 pasos a los 61 munutos, después de que el guardameta había atajado un cabezazo del delantero colombiano en la primera mitad.

Florian Grillitsch adelantó 1-0 a los locales en los primeros compases, definiendo con un remate de tacón tras un tiro de esquina.

La UEFA informó que Braga disputó su partido número 98 en el torneo de segunda categoría en las copas europeas, lo cual es un récord. Braga busca alcanzar las semifinales por primera vez desde 2011, cuando el club portugués llegó a la final.

Los jugadores y los aficionados guardaron un minuto de silencio antes del saque inicial para honrar a Mircea Lucescu, la gran figura del fútbol rumano que murió esta semana.

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Los otros tres partidos de cuartos de final se disputarán el jueves: Aston Villa visita a Bologna; Nottingham Forest juega en Porto; y Friburgo recibe al Celta de Vigo.