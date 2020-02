Brasil inicia festejos por Mundial de México 70 con una nueva estatua de Pelé

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) inició este jueves los festejos por el 50 aniversario del Mundial de México 1970 con una nueva estatua de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, para muchos el mejor jugador de la historia.



El astro brasileño, con problemas de movilidad, no estuvo presente en el acto celebrado en el Museo de la Selección Brasileña, en Río de Janeiro, al que sí asistieron nueve de los compañeros que lograron la tercera estrella para la Canarinha.



No obstante, la federación tuvo la deferencia con el mítico exdelantero de enviar la estatua a su casa, en Santos, para que la apreciara en primera mano antes de su inauguración formal.



"¡Caramba! ¡Está perfecta!", dijo en declaraciones a la CBF Pelé al ver su escultura de cera, en la que aparece con la equipación verde-amarilla de 1970, los brazos en jarra y una enorme sonrisa.



El tricampeón mundial, fundamental en la victoria de México, afirmó que la estatua es "un gran regalo de Dios" porque consigue dejar "mensajes" y "recuerdos buenos" para las próximas generaciones.



"Agradezco a todos, de corazón, agradezco a Dios por estar con salud en este homenaje, en este momento", expresó Pelé en su casa de Santos al ver la estatua, de tamaño natural y realizada por 25 artesanos que tardaron casi un año en terminarla.



La semana pasada, Pelé, de 79 años, aseguró que se encuentra "bien", después de que su hijo Edinho expresara su preocupación por una "cierta" depresión del astro brasileño debido a sus problemas de movilidad.



En el acto de este jueves estuvieron presentes algunas leyendas brasileñas de la época como el exdefensa Hércules Brito Ruas o el exatacante Jairzinho, autor de siete goles en México'70.



La federación brasileña otorgó nuevas medallas a los campeones y les dio la sorpresa de llevar la copa Jules Rimet para que pudieran de nuevo revivir la emoción de esa final ganada a Italia.



Jairzinho, visiblemente emocionado, fue el encargado de levantar el trofeo en el Museo de la Selección Brasileña.



"Es siempre un óptimo recuerdo, de mucha alegría y satisfacción, haber ayudado a Brasil a ser campeón del mundo", dijo el exatacante al portal 'GloboEsporte'.



También marcaron presencia en el evento el actual técnico de la selección brasileña, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite' y el presidente de la CBF, Rogério Caboclo, entre otros directivos de la federación.