Bravos ganan ante Cachorros

ATLANTA.- Mike Yastrzemski impulsó la carrera que rompió el empate con un doble como bateador emergente en la octava entrada, y el hondureño Mauricio Dubón remató a Chicago con un jonrón de dos carreras que llevó a los Bravos de Atlanta a una victoria por 4-1 sobre los Cachorros de Chicago el miércoles por la noche.

Los Bravos ampliaron el mejor récord de las Grandes Ligas a 30-13 y sumaron su segunda victoria consecutiva sobre los Cachorros, que llegaron a Atlanta con la segunda mejor marca de la Liga Nacional, pero ahora perdieron cuatro seguidos, su peor racha de la temporada.

Shota Imanaga (4-3) cargó con la derrota de mala suerte por Chicago. Lanzó hasta la octava, permitió un jonrón de Drake Baldwin, pero se fue con la pizarra empatada 1-1 después de conceder un sencillo dentro del cuadro a Michael Harris II para abrir la entrada decisiva.

Ha-Seong Kim siguió con su primer imparable de la temporada, un sencillo al jardín izquierdo ante Phil Maton. El bateador emergente Dominic Smith se ponchó, pero el mánager Walt Weiss consiguió el hit que necesitaba cuando envió a Yastrzemski a batear por el venezolano José Azócar.

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El venezolano Robert Suárez (4-0) se acreditó el triunfo con una octava entrada en blanco y el cubano Raisel Iglesias se mantuvo sin permitir carreras en la temporada con su octavo salvamento.

Baldwin conectó un jonrón en la cuarta entrada, al convertir un sweeper en un batazo de 402 pies hacia el bullpen de los Bravos, en lo profundo del jardín entre derecho y central.

Los Cachorros consiguieron apenas cuatro imparables —todos sencillos— después de quedar limitados a un solo hit en el primer juego de la serie, una victoria de 5-2 para los Bravos.