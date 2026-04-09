Bravos superan a los Angelinos

ANAHEIM.- Matt Olson conectó un jonrón, Grant Holmes lanzó hasta la séptima entrada y los Bravos de Atlanta vencieron el miércoles 8-2 a los Angelinos de Los Ángeles

Atlanta rompió el empate 2-2 en la tercera entrada con el tercer jonrón de la temporada de Olson: un batazo de dos carreras y dos outs al jardín central. Austin Riley siguió con un doble y anotó por un error de tiro de Zach Neto para poner el marcador 5-2.

Holmes (1-1) se fue con dos en base y dos outs en la séptima.

El venezolano Ronald Acuña Jr. pegó un doble para abrir el juego ante Reid Detmers (0-1) y anotó con un elevado de sacrificio de Ozzie Albies.

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Jorge Soler abrió la segunda entrada de los Angels con su tercer jonrón de la temporada, después de recibir una suspensión de siete juegos por su pelea con el lanzador dominicano de los Bravos Reynaldo López la noche del martes.

Holmes luego llenó las bases con una base por bolas al cubano Yoán Moncada, un sencillo de Jo Adell y otra base por bolas a Josh Lowe.

Mauricio Dubón conectó un doble de dos carreras en la quinta y Drake Baldwin impulsó una carrera con un sencillo en la sexta por los Bravos.