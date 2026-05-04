Brenes finaliza en el top 11

La actividad de la edición 39 del Tour of the Gila continuó con una exigente tercera etapa disputada en el histórico circuito de Fort Bayard, en Nuevo México, donde el equipo mexicano Canel´s-Java enfrentó un recorrido demandante tanto por su perfil como por las condiciones climáticas.

El trazado, con salida en el Distrito Histórico de Fort Bayard zona que resguarda el legado del antiguo fuerte militar fundado en 1866, presentó un total de 122.6 kilómetros con 1,840 metros de ascenso acumulado. La ruta incluyó tramos por las carreteras US 180 y NM 152, de mayor amplitud, así como sectores más técnicos en las vías NM 15, NM 35 y NM 356, caracterizadas por su estrechez y escaso acotamiento.

Desde el inicio, la etapa se desarrolló a un ritmo elevado, con alta velocidad promedio y constantes intentos de fuga que fueron neutralizados por el equipo líder. En este contexto, los seis representantes de Canel´s-Java trabajaron en bloque con la estrategia de respaldar a Sebastián Brenes, quien se mantuvo como la principal carta del equipo para buscar protagonismo en el cierre.

Durante la jornada se disputaron dos sprints intermedios y dos premios de montaña de tercera categoría, en los cuales el conjunto no logró colocarse en posiciones destacadas. Sin embargo, el enfoque se mantuvo en conservar energía y posicionarse de cara al desenlace.

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El cierre se definió en un sprint masivo, donde Sebastián Brenes logró colocarse en la pelea por los primeros lugares. No obstante, tras verse impedido en los metros finales, cruzó la meta en la posición 11 con un tiempo de 2:51:53, mismo registro que el tercer lugar, quedando a 1:41 minutos del ganador.

En el mismo grupo arribaron Efrén Santos (45) y José Muñiz (47), mientras que Kevin Jiménez finalizó en el puesto 68 y Owen Wright en el 92.

Al término de la etapa, Brenes destacó el esfuerzo colectivo y las dificultades enfrentadas: "El calor nuevamente fue muy desgastante, eso nos afectó en los últimos kilómetros. El equipo me apoyó en todo momento para mantener la calma y buscar un buen cierre. Terminamos en el lugar once, cerca del ganador, y confiamos en que si seguimos así, podemos lograr resultados positivos en las etapas restantes", señaló.

En la clasificación general tras tres etapas, los mejores ubicados del equipo son Efrén Santos y José Muñiz, quienes marchan en las posiciones 35 y 36, respectivamente, a 5 minutos y 57 segundos del líder. Más atrás se encuentran Sebastián Brenes (55), Kevin Jiménez (59) y Owen Wright (76). Por equipos, Canel´s-Java ocupa el décimo puesto, con una diferencia de 12:44 minutos respecto al primer lugar.