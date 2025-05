Brilla club Rytmo en el Nacional de Gimnasia

Con talento, disciplina y pasión, las gimnastas del club Rytmo de San Luis Potosí destacaron en el Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica, celebrado del 13 al 18 de mayo en el Polideportivo CODE, dejando una huella imborrable en la competencia y representando con orgullo a su estado.

Bajo la dirección de las entrenadoras Sofía Díaz de León, medallista panamericana en Río 2007, y Yuliana Telegina, finalista olímpica en Tokio 2020, la delegación potosina logró posicionar a la mayoría de sus atletas dentro del top 10 en sus respectivas categorías, acaparando la atención del jurado y el público por su alto nivel técnico y artístico.

Entre los resultados más destacados: Ariella Mazariegos logró el 1er. lugar en manos libres y el 3er. lugar all around en la categoría Clase IV A. María Mier Rosillo, en Clase III A, se coronó con el 1er. lugar en pelota, 2do. en aro y all around, consolidándose como una de las mejores del certamen.

En conjuntos, los equipos Infantil C y Senior subieron a lo más alto del podio con sendos primeros lugares, mientras que Infantil A alcanzó un meritorio cuarto puesto.

Otras atletas como Inés Mier Rosillo, María Paula Mares, Victoria Valenzuela y Nuria Reséndez también obtuvieron múltiples posiciones de honor en aparatos como aro, pelota, clavas y cinta, reforzando la solidez y profundidad del equipo.

Además, se reconoció la destacada participación de Montserrat Flores, Paula Pérez, Renata Cejas, Paula Montaño, Emilia Lapuente, Mariana Gómez, Ana Sofía Lira y Emma Solís, quienes también dejaron en alto el nombre de Rytmo.