Brilla el CGR en el Nacional en Querétaro

Excelentes resultados son los que han obtenido las integrantes del Centro de Gimnasia Rítmica de San Luis Potosí, dentro del Campeonato Nacional de la espacialidad que se está llevando a cabo en la ciudad de Querétaro y en donde destaca Victoria Acuña, Campeonato Nacional de Aro y Campeona Nacional All Around.

Desde el pasado miércoles están tomando parte las alumnas del CGR en esta competencia organizada por la Federación Mexicana de Gimnasia, en donde se dan cita las mejores exponentes de esta disciplina.

La potosina Victoria Acuña, tuvo una destacada actuación en la Clase IV C, en donde terminó como Campeona Nacional en Aro, además de obtener medalla de bronce en manos libres y bronce en pelota, lo que le dio el título de Campeona Nacional All Around.

Además, el Centro de Gimnasia Rítmica obtuvo 4 medallas más, con Inti Sofía Alonso de la Clase III B, quien consiguió colocarse entre las mejores del país en su categoría, recibiendo medalla de cuarto lugar en aro, quinto en pelota, sexto en cinta y séptimo All Around.

Por último, la Selección Estatal de la Clase IV C de gimnasia rítmica, obtuvo el tercer lugar por equipos por la suma de las calificaciones de las tres mejores gimnastas de cada aparato, siendo todas ellas del Centro de Gimnasia Rítmica.