Brillan púgiles en función de fin de semana

El talento potosino volvió a hacerse presente en la Arena Potosí, escenario donde Jorge "El Ruso" Ascanio encabezó una exitosa función de boxeo al conseguir un contundente triunfo que lo perfila como uno de los pugilistas con mayor proyección en el firmamento boxístico de México y con aspiraciones a nivel internacional. El potosino, actual campeón de Norteamérica, derrotó por nocaut al mexiquense Víctor Albino en una pelea pactada a diez asaltos.

Durante los dos primeros rounds, Ascanio, quien compite en la división de peso pluma, sufrió los embates de su rival; sin embargo, logró recomponerse, ajustó su estrategia y se apoderó del control del combate en los siguientes episodios, hasta concretar el nocaut a la mitad del cuarto asalto.

Otro de los triunfos destacados de la velada fue el del potosino Rafael "El Veneno" Ortíz, a quien le bastaron apenas 2 minutos del primer round para sumar la sexta victoria de su carrera profesional, la quinta por la vía del nocaut, manteniéndose invicto. Ortíz se impuso con un potente gancho al jalisciense Edwin Yahir Reyes, quien llegaba al compromiso con marca de tres triunfos, una derrota y un empate.

Asimismo, el regreso del boxeador Titán Rodríguez a los cuadriláteros no pudo haber sido mejor, al conseguir una victoria que le devolvió la confianza tras atravesar diversas vicisitudes. Rodríguez ganó por nocaut técnico al veracruzano Juan Carlos Ramos, luego de enviarlo a la lona en el segundo asalto; cuando corría el minuto 2 con 32 segundos, el réferi detuvo el combate para decretar el final del pleito.

La función también dejó una destacada actuación del potosino Ramón Aguiñaga, quien llegó a 14 victorias en su carrera profesional tras imponerse por decisión unánime en un combate pactado a seis rounds en peso supermediano. A lo largo de cada episodio, Aguiñaga mostró clara superioridad ante un rival que, aunque complicado y bien protegido, no logró contrarrestar el dominio del pugilista local.