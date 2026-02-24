Brillan racquetbolistas en el Nacional Mayor

La ciudad de Monterrey, Nuevo León, fue sede del Torneo Nacional Mayor de Racquetbol, donde la delegación potosina firmó una gran actuación al conquistar múltiples títulos y asegurar convocatorias internacionales.

El máximo referente fue Eduardo Portillo Torres, quien se proclamó campeón nacional en la modalidad de singles, consolidándose como una de las principales figuras del racquetbol en México. El potosino no se conformó con ello y también conquistó el campeonato nacional en dobles, reafirmando su dominio en el certamen.

En la modalidad de parejas, Portillo Torres hizo mancuerna con André Parrilla Bernal, logrando una destacada coordinación y alto nivel competitivo que los llevó a subir a lo más alto del podio. Con este resultado, el racquetbol potosino confirmó el gran momento que atraviesa a nivel nacional.

Por su parte, María Emilia Malo Azcona también tuvo una sobresaliente participación al obtener el subcampeonato nacional en la categoría 16 femenil, además de coronarse campeona en la categoría Damas B. Su desempeño la coloca como una de las jóvenes promesas del racquetbol mexicano y aporta importantes logros para San Luis Potosí.

Gracias a sus resultados, Eduardo Portillo Torres y María Emilia Malo Azcona fueron seleccionados para representar a México en la próxima Copa Panamericana que se celebrará en Guatemala durante el mes de marzo. Asimismo, Portillo Torres fue convocado para participar en los Juegos Centroamericanos que se realizarán en República Dominicana.

El entrenador Rubén Martínez Junior también recibió convocatoria internacional, cerrando así una participación redonda para el racquetbol potosino, que sigue posicionándose como referente nacional y proyectándose con fuerza en el ámbito internacional.