Brillan raquetbolistas en el Panamericano

La delegación mexicana reafirmó su dominio continental al coronarse en el XXXVII Campeonato Panamericano de Racquetbol 2026, celebrado en Ciudad de Guatemala, donde los potosinos tuvieron una actuación destacada al sumar importantes medallas.

Los representantes de San Luis Potosí Jessica Parrilla, Montserrat Mejía, Andree Parrilla y Eduardo Portillo contribuyeron de manera significativa para que México se quedara con el campeonato por equipos combinados, consolidando su hegemonía en América.

En la modalidad por equipos varonil, México se colgó la medalla de oro con un conjunto integrado por Rodrigo Montoya, Javier Mar y Eduardo Portillo, quienes derrotaron a Bolivia en la gran final.

Por su parte, el equipo femenil, conformado por Alexandra Herrera, Jessica Parrilla y Montserrat Mejía, obtuvo la medalla de plata tras caer ante Argentina en el duelo definitivo.

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En las pruebas individuales, Eduardo Portillo logró la medalla de plata en la rama varonil, mientras que Montserrat Mejía y Alexandra Herrera se adjudicaron el bronce en la categoría femenil, donde la argentina María José Vargas se proclamó campeona.

Dentro de las competencias de dobles, los chihuahuenses Rodrigo Montoya y Javier Mar se consagraron campeones en la rama varonil, en tanto que la dupla femenil de Montserrat Mejía y Alexandra Herrera obtuvo la medalla de plata. En dobles mixtos, Jessica Parrilla y Andree Parrilla se quedaron con el tercer lugar.

Con estos resultados, México no solo se consolidó como la potencia del racquetbol en el continente, sino que también fortalece su preparación de cara a su próximo compromiso internacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde buscará mantener su protagonismo.