Brillaron alumnas de Rytmo en Estatal de Gimnasia Rítmica

Estupendos resultados obtuvieron las alumnas de la Academia Rytmo en su participación dentro del Campeonato Estatal de fundamentos de gimnasia rítmica, que tuvo lugar el pasado viernes en las instalaciones del Pabellón Multidisciplinario de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos.

En la Clase V-B, Nuria Reséndiz obtuvo un primer lugar en manos libre, segundo en cuerda y primer lugar en el All Around; Mariana Méndez, fue segundo lugar en manos libre, primera en cuerda y segunda en el Al Around; Madeleine Macías, fue tercer lugar en manos libre, tercer lugar en cuerda y tercer lugar en el All Around.

En lo que se refiere a la Clase V-A Andrea Berlanga, fue segundo lugar en manos libres, segundo en pelota y segundo lugar en el Al Around; por su parte, Ximena Rivera, fue cuarto lugar en manos libres, tercer lugar en pelota y tercer lugar en All Around; Andrea Meza fue tercer lugar en manos libre, cuarto lugar en pelota y cuarto lugar en el Al Around.

En la modalidad de quintetas, el representante de Rytmo logró un segundo lugar en manos libres, primero en cuerda y segundo lugar en pelota, el equipo estuvo integrado por Andrea Campos, Sofía Vizcaya, Victoria Valenzuela, Arantza Grande, Paula Díaz de León y Emma Solís, todas ellas bajo el mando de la maestra Claudia Díaz de León.