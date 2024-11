Brock Purdy no jugará el domingo por lesión

SANTA CLARA.- Brock Purdy, quarterback de los 49ers de San Francisco, no jugará el domingo contra los Packers de Green Bay debido a un dolor en el hombro de lanzar.

Purdy se lastimó el hombro derecho el domingo pasado, en la derrota frente a los Seahawks de Seattle. El mariscal de campo se sometió a una resonancia magnética que no mostró daños estructurales, pero el hombro no mejoró durante la semana y el equipo decidió que no jugará.

El entrenador Kyle Shanahan dijo que el destacado defensive end Nick Bosa también se perderá el encuentro por lesiones en la cadera izquierda y el oblicuo. El tackle izquierdo Trent Williams está en duda por una lesión de tobillo y se decidirá de último momento si juega.

Ésta será la primera vez que Purdy se pierde un inicio debido a una lesión desde que se convirtió en el quarterback titular de los 49ers en diciembre de 2022. Brandon Allen comenzará en su lugar.

Los Niners (5-5) actualmente están en un triple empate por el segundo lugar en la División Oeste de la Conferencia Nacional, un juego detrás del líder Arizona, y tienen poco margen de error si quieren volver a los playoffs después de llegar al Super Bowl la temporada pasada.

Purdy completó al momento el 66% de sus pases esta temporada para 2.613 yardas, 13 TDs, ocho intercepciones y un rating de 95,9, que ha bajado significativamente respecto de su marca de 113 en 2023, con la cual lideró la liga.

Allen ha sido principalmente un suplente desde que fue reclutado por Jacksonville en 2016. Inició por última vez un juego en la Semana 18 de la temporada 2021 con Cincinnati y ha lanzado sólo tres pases en las últimas tres temporadas —ninguno desde que se unió a San Francisco en 2023.

Joshua Dobbs será el suplente el domingo.