Broncos adquieren a Waddle en canje
Los Broncos de Denver han adquirido al destacado receptor abierto Jaylen Waddle en un acuerdo de gran impacto que envía tres selecciones del draft a los Dolphins de Miami el martes, incluida una de primera ronda, informó a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.
La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado. Los Dolphins recibirán la selección número 30 global en el draft de la NFL del próximo mes, junto con selecciones en la tercera y cuarta rondas. Denver recibirá la selección de cuarta ronda de Miami, además de Waddle.
Waddle le da a Bo Nix otro objetivo principal junto a Courtland Sutton, lo que refuerza un ataque aéreo que terminó 11.º en la NFL la temporada pasada.
Los Broncos fueron el sembrado número 1 de la AFC la temporada pasada, pero cayeron ante Nueva Inglaterra en el juego de campeonato de la AFC sin Nix, quien se lesionó el tobillo en un partido contra Buffalo en la ronda divisional.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Waddle, una selección de primera ronda en 2021, tuvo tres temporadas consecutivas de 1.000 yardas por recepción para comenzar su carrera, pero no ha alcanzado esa cifra desde 2023.
Waddle, de 27 años, ha promediado 81 recepciones, 1.098 yardas por recepción y seis touchdowns a lo largo de su carrera de cinco años.
no te pierdas estas noticias
AMA aplaza decisión sobre veto a funcionarios por cuotas retenidas
AP
Estados Unidos ha retenido 7,3 millones de dólares en cuotas desde 2023, afectando la financiación de la AMA.
Ciudad de México vuelve al calendario de Grandes Ligas en 2026
AP
El icónico Field of Dreams albergará su tercer juego oficial de Grandes Ligas en agosto de 2026.
Jalen Duren anota 36 puntos y lidera victoria de Pistons Detroit
AP
Cade Cunningham sufrió espasmos en la espalda y salió en la primera mitad del partido.