Secciones

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Broncos adquieren a Waddle en canje

Por AP

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Broncos adquieren a Waddle en canje

Los Broncos de Denver han adquirido al destacado receptor abierto Jaylen Waddle en un acuerdo de gran impacto que envía tres selecciones del draft a los Dolphins de Miami el martes, incluida una de primera ronda, informó a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado. Los Dolphins recibirán la selección número 30 global en el draft de la NFL del próximo mes, junto con selecciones en la tercera y cuarta rondas. Denver recibirá la selección de cuarta ronda de Miami, además de Waddle.

Waddle le da a Bo Nix otro objetivo principal junto a Courtland Sutton, lo que refuerza un ataque aéreo que terminó 11.º en la NFL la temporada pasada.

Los Broncos fueron el sembrado número 1 de la AFC la temporada pasada, pero cayeron ante Nueva Inglaterra en el juego de campeonato de la AFC sin Nix, quien se lesionó el tobillo en un partido contra Buffalo en la ronda divisional.

Waddle, una selección de primera ronda en 2021, tuvo tres temporadas consecutivas de 1.000 yardas por recepción para comenzar su carrera, pero no ha alcanzado esa cifra desde 2023.

Waddle, de 27 años, ha promediado 81 recepciones, 1.098 yardas por recepción y seis touchdowns a lo largo de su carrera de cinco años.

    AMA aplaza decisión sobre veto a funcionarios por cuotas retenidas
    AMA aplaza decisión sobre veto a funcionarios por cuotas retenidas

    AMA aplaza decisión sobre veto a funcionarios por cuotas retenidas

    Estados Unidos ha retenido 7,3 millones de dólares en cuotas desde 2023, afectando la financiación de la AMA.

    Ciudad de México vuelve al calendario de Grandes Ligas en 2026

    Ciudad de México vuelve al calendario de Grandes Ligas en 2026

    El icónico Field of Dreams albergará su tercer juego oficial de Grandes Ligas en agosto de 2026.

    Jalen Duren anota 36 puntos y lidera victoria de Pistons Detroit

    Jalen Duren anota 36 puntos y lidera victoria de Pistons Detroit

    Cade Cunningham sufrió espasmos en la espalda y salió en la primera mitad del partido.

    Radiohead confirma regreso a los escenarios en 2027

    Radiohead confirma regreso a los escenarios en 2027

    En 2026 Ed O'Brien lanzará su segundo disco solista antes del regreso mundial de Radiohead.