Broncos vencen a Bills de Buffalo
McMillian logra una intercepción y van a la antesala del Super Bowl
DENVER.- Ja´Quan McMillian interceptó el sábado un pase profundo de Josh Allen en tiempo extra, y Bo Nix llevó a los Broncos a la posición para el gol de campo de 23 yardas de Wil Lutz que envió a Denver al juego de campeonato de la AFC con una victoria de 33-30 sobre los Bills de Buffalo.
La intercepción de McMillian fue la quinta recuperación de balón de Denver en el juego; los Broncos entraron a los playoffs con un diferencial de pérdidas de balón de menos tres. McMillian le arrebató el balón a Brandin Cooks en la línea de 20 yardas de los Broncos cuando un gol de campo habría ganado el juego para Buffalo.
Los Broncos (15-3) se enfrentarán a Nueva Inglaterra o Houston por el título de la AFC el próximo domingo en el Empower Field en Mile High, donde el equipo de Denver, que ocupa el primer lugar, ha ganado 14 de sus últimos 15 juegos.
El entrenador de los Broncos, Sean Payton, lamentó la ofensiva intermitente de Denver y el desempeño de uno de cuatro en la zona roja.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los Bills (13-6) fueron penalizados por interferencia de pase dos veces en la última serie ofensiva de Denver.
no te pierdas estas noticias
Delcy Rodríguez ordena reparar viviendas dañadas por ataque en Venezuela
AP
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prioriza la reparación de más de 463 viviendas afectadas por ataque estadounidense.
Bayern Munich aplasta a Leipzig con remontada
AP
Jürgen Klopp observa desde Red Bull la derrota de Leipzig ante Bayern Munich. Borussia Dortmund logra victoria agónica.
Roger Federer brilla en la ceremonia de apertura del Abierto de Australia
AP
El tenista suizo Roger Federer se destacó en la ceremonia de apertura del Abierto de Australia, acompañado de leyendas como Rod Laver y Novak Djokovic.