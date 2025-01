Browns modifican contrato de Watson

BEREA.- Los Browns de Cleveland han reestructurado nuevamente el contrato colosal del quarterback Deshaun Watson a fin de crear espacio respecto del tope salarial y darse flexibilidad futura, dijo una persona cercana al movimiento.

Watson ha participado apenas en 19 partidos a lo largo de tres temporadas debido a una suspensión que le impuso la NFL y a una serie de lesiones con los Browns, quienes le otorgaron un contrato de cinco años por 230 millones de dólares totalmente garantizados en 2022.

La reestructuración permite al equipo distribuir el impacto en el tope salarial después de la temporada 2026, dijo la persona, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no ha revelado detalles del movimiento.

Watson, de 29 años, tiene dos campañas restantes en su contrato con un promedio de 46 millones de dólares al año. La medida para reestructurar su acuerdo no impedirá que los Browns añadan talento en la posición de quarterback en 2025, dijo la persona.

En esta temporada, Watson jugó apenas en siete partidos, antes de sufrir una ruptura del tendón de Aquiles. Tiene un récord de 9-10 como titular con Cleveland.

Los Browns (3-12) han sido una decepción absoluta esta temporada después de llegar a los playoffs el año pasado con Joe Flacco, quien fue firmado como agente libre después de que Watson sufrió una lesión de hombro que puso fin a su temporada.

Watson fue operado en octubre y se espera que se recupere completamente. Aunque el equipo no ha revelado sus planes en la posición de quarterback, se asume que Watson será candidato a titular la próxima temporada.

También es posible que los Browns seleccionen a un quarterback en la primera ronda. El equipo no ha tenido una selección de primera ronda en los últimos tres años después de intercambiar tres a los Texans de Houston para adquirir a Watson, quien alguna vez fue considerado uno de los mejores mariscales de campo en la liga.

La desastrosa estadía de Watson ha colmado la paciencia de los aficionados de Cleveland, quienes esperaban que el equipo finalmente hubiera resuelto sus interminables problemas con la posición hace tres años, cuando firmaron al jugador tres veces seleccionado al Pro Bowl.

Nada ha funcionado, y la gran inversión en Watson y las repercusiones de su contrato en el tope salarial —el acuerdo totalmente garantizado más grande en la historia de la liga— han dificultado que los Browns mejoren su plantilla.

Watson ha mostrado destellos de mariscal de campo titular competente, pero también ha parecido vacilante en muchos momentos.

Estuvo suspendido durante los primeros 11 partidos de su primera temporada en Cleveland después de que un árbitro independiente dictaminó que había violado la política de conducta. Más de dos docenas de mujeres lo habían acusado de abusos sexuales durante sesiones de masaje.