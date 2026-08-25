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Brujas Villa de Arriaga ya conoce su grupo

Por Romario Ventura

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Brujas Villa de Arriaga ya conoce su grupo
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      El proyecto de Brujas Villa de Arriaga dio un paso importante de cara a su debut en el futbol profesional, luego de confirmarse oficialmente su incorporación al Grupo 12 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) para la temporada 2026-2027.

      La escuadra potosina tendrá como escenario de competencia una zona conformada por clubes de Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas, en un calendario que contempla enfrentamientos ante 15 rivales.

      De esta manera, Brujas Villa de Arriaga se prepara para afrontar su primera temporada dentro de la Liga TDP, representando al municipio potosino en una competencia que servirá como plataforma para el desarrollo y proyección de jóvenes futbolistas.

      El nuevo conjunto deberá enfrentar una temporada completa ante equipos de cinco entidades federativas, en una prueba que pondrá a prueba su capacidad competitiva y el trabajo realizado durante su etapa de preparación.

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      La institución señaló que esta incorporación representa apenas el comienzo de un proyecto que busca consolidarse dentro del futbol profesional y darle identidad a Villa de Arriaga en el panorama deportivo nacional.

      Brujas Villa de Arriaga ya tiene grupo, rivales y calendario competitivo. Ahora comienza el reto de demostrar en la cancha de qué está hecho el nuevo representante potosino en la Liga TDP.

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