Bruno Valdez y su esposa se pelean con aficionados del América

Muchas críticas negativas causó el video de la fiesta de cumpleaños de Bruno Valdez, jugador del América, dado a conocer un día después de que las Águilas fueran goleadas 5-2 por el Cruz Azul.

Los ataques al defensa del América por medio de redes sociales no dejaron de llegar, pidiendo hasta su salida del equipo y más porque hizo con los dedos de sus manos la señal 2-5 lo que para muchos fue considerado como una burla del resultado.

Ante esto, la mujer del paraguayo, Magui Duarte, que trabaja como maquilladora en Televisa, respondió activamente en Twitter.

"Seguro hay más de PENDEJO Como el me llama a mí, pensando que todo gira en torno al fútbol; acaso porque te va mal un día en el trabajo dejas de comer o de dormir? Lo siento era el cumpleaños de la persona más importante y él se lo merecía PERDIESEN O (1)....Ganasen, es un partido de fútbol.NO TE VAS A MORIR PORQUE PERDISTE y vas a dejar de festejar EN FAMILIA un año más que cumples ! No entiendo como hay gente que piensa que un futbolista no puede tener una vida normal común y corriente! Son muy ridículos (2)..."NEFASTOS DIRÍA YO, el que piense que por un resultado así uno no puede festejar su cumpleaños, es una vida, reaccionen DIOS, hoy estás vivo y mañana qué? Y cómo se darán cuenta el festejo se filtró por un amigo que tenemos obviamente el público nada (3)..."Pero así son injustos! Ojalá los que tengan sus redes piensen más as antes de usarlas! Es como este tipo; que no sabe lo que dice y hasta ofende con sus palabras! Espero que todos los que piensen así cambien, porque no todo es Fútbol.(4)...

"Ah y para todos los que dicen que se burló del resultado, DIOS MIOOO!/ se escucha Perfecto donde dice VEINTICINCO AÑOS , jodiendo porque cumplía 27 y todo se filtró ! Nosotros fuimos discretos pero que vamos a decir a los invitados que eran de nuestro (1)...".

La interacción creció a tal grado que hubo hasta insultos de los "seguidores" americanistas a la esposa de Valdez, que reaccionó vía Twitter de la siguiente forma:

"Que sea la última vez que hablas de mi señora pelotudo. Mejor sácate vos tu camiseta que sos resultadista (que seguro festejaste la 13 con nosotros) y si cualquiera festeja su cumpleaños y también tiene un mal partido. Ah y este cabrón ayudó a que festejes la 13"...

Momentos después el zaguero borró el mensaje.

Y aunque ustedes no lo crean, nuestro querido Bruno Valdez se burla del 5-2 del día de ayer y uno aquí haciendo putos corajes. pic.twitter.com/0J6MoNLJGY — ?? ?????????s?? ?? (@CFAmericanista) October 6, 2019