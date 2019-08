Bryan Angulo portará el dorsal 13 en el Cruz Azul

Bryan Angulo, nuevo refuerzo cementero, portará el número que dejó libre Jonathan Rodríguez para el Apertura 2019 y fue incluido en la convocatoria de La Máquina, que ya viajó a Guadalajara para enfrentar al Atlas.

Angulo todavía no formará parte del primer equipo, pero podría sumar minutos con la categoría sub 20 este viernes temprano en el Centro de Capacitación de Futbol, dentro de las instalaciones del club rojinegro.

El atacante apenas tuvo un par de entrenamientos bajo la dirección técnica de Pedro Caixinha, ya que el martes tuvo que viajar a Ecuador para terminar con el proceso de su visa de trabajo. Sin embargo el sudamericano no hará el viaje a Los Ángeles, para las semifinales de las Leagues Cup frente al Galaxy. Angulo portó el dorsal 19 con el Emelec y en la selección ecuatoriana, pero ya está ocupado por Yoshimar Yotún.