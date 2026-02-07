Bucks logran su 1ra. racha de 3 victorias
MILWAUKEE.- Kevin Porter Jr. anotó 23 puntos, repartió ocho asistencias y capturó siete rebotes por los Bucks de Milwaukee, quienes vencieron el viernes 105-99 a los Pacers de Indiana, con lo cual hilaron tres victorias por primera vez en la campaña.
Ryan Rollins sumó 22 puntos a la cuenta de los Bucks, y Bobby Portis aportó 21 tras perderse dos partidos debido a un golpe en la cadera.
Andrew Nembhard lideró a Indiana con 22 puntos y Pascal Siakam añadió 19.
Indiana encadenó una racha de 15-0 en el último cuarto para acercarse 91-87 con 4:11 minutos restantes. En la siguiente posesión de los Pacers, Ben Sheppard falló un triple que habría reducido la diferencia a una sola posesión.
Kevin Porter Jr. encestó luego una bandeja en penetración para iniciar una racha de 7-0 que le dio a Milwaukee un respiro.
Jericho Sims logró un récord personal de 15 rebotes junto con cuatro puntos por los Bucks. Myles Turner de Milwaukee totalizó nueve puntos y diez rebotes contra su antiguo equipo.
