Buenos duelos en el 2o. día de C. Potosí

Se disputó la segunda jornada de la categoría estelar de la Copa Potosí 2026, dejando encuentros vibrantes, remontadas y una lluvia de goles ante miles de aficionados que se dieron cita en las canchas de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos.

Uno de los duelos más espectaculares fue el protagonizado por Canchola, que firmó su segunda victoria consecutiva tras vencer 3-2 a la Selección Huasteca. El conjunto potosino vino de atrás en el marcador para concretar una remontada dramática con anotaciones de Óscar Barajas, Martín Freddy y Leonardo Guzmán, mientras que Gabriel Rentería y Arnulfo Rojas marcaron por los huastecos. Con este resultado, "La Cancholiza" se perfila con paso firme rumbo a los cuartos de final.

En otro encuentro de alta intensidad, Atlético Nacional consiguió su segundo triunfo al hilo al imponerse 4-3 a la Universidad Politécnica. Los goles del conjunto vencedor fueron obra de Heriberto Aguayo, Víctor Mañón y Miguel Nuño, mientras que Salvador Tafoya, Yahir Barraza y Dieter Vargas descontaron por la Politécnica en un duelo lleno de emociones.

Por su parte, El Molino continúa con su buen paso en el torneo al sumar una nueva victoria, esta vez por 3-1 ante Prados. Cristopher Pedroza, Ricardo García y Manuel Carrillo fueron los encargados de anotar para el conjunto ganador, mientras que Uriel Prado hizo el gol de la honra para su rival.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En duelo de amplia superioridad, Armadillos Buenavista logró su primera victoria del certamen al golear 4-0 a Cusco, con destacada actuación de César Vallejo y Diego Jiménez, quienes marcaron dos goles cada uno. Con este resultado, Armadillos suma puntos importantes, mientras que Cusco hilvana su segunda derrota consecutiva.

En otros resultados, Terrero venció 1-0 a Chivas Alabama, mientras que Quinta Imperial y Cartagena empataron 2-2.