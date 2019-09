Buenos resultados de Academia Rytmo en Copa Kalinka

Buenos resultados fueron los que obtuvieron las representantes de la Academia Rytmo, luego de su participación en la Copa Nacional Kalinka 2019 de Gimnasia Rítmica, que tuvo lugar en la ciudad de Aguascalientes, con la participación de diferentes escuelas de la república mexicana.

En la clase V-B Nuria Reséndez logró la primera posición en manos libre y cuerda, colocándola, así como campeona absoluta de esta categoría, por su parte, Mariana Méndez alcanzó un segundo lugar en manos libre y cuerda, para alcanzar la medalla de plata en el All Around; Madeleine Macías, logró un cuarto lugar en manos libres y el quinto lugar en el All Around.

En la Clase V-A, Daniela Meza se colocó en la sexta posición en pelota, y tuvieron una excelente participación Andrea Berlanga y Ximena Rivera.

Por último, la quinteta que estará representando a RYTMO en el campeonato nacional de fundamentos, logra colocarse en la segunda posición de la tabla general, todas las integrantes de esta escuela estuvieron bajo la supervisión de las entrenadoras, Sofía y Claudia Díaz de León y Alejandra de la Torre.