Buffalos de SLP siguen invictos

Los Buffalos de San Luis Potosí prolongaron su invicto al vencer 19-14 a los Cachorros de León en la jornada cuatro de la categoría College de la Liga FBA, en un partido que enfrentó a dos equipos hasta entonces invictos y candidatos al título.

Desde el inicio, los potosinos marcaron la pauta con una defensiva sólida. Una intercepción que terminó en Pick Six les permitió abrir el marcador y adelantarse 0-7 tras la conversión. La ofensiva visitante volvió a responder con otra anotación aérea, aunque falló el punto extra, cerrando la primera mitad con ventaja de 0-13.

El segundo tiempo cambió el rumbo del encuentro. Los Cachorros lograron frenar los embates de los Buffalos y, con una ofensiva más efectiva, dieron la vuelta al marcador 14-13, provocando la euforia de su afición en las gradas. Sin embargo, la experiencia de los potosinos se hizo notar: un pase largo de 80 yardas les permitió recuperar la ventaja y asegurar el triunfo final 14-19, consolidando su liderazgo en la tabla.

El entrenador Carlos Hernández destacó la actitud de su equipo tras el partido: “Fue un juego muy físico y de gran intensidad. Sabíamos que Cachorros sería un rival complicado, pero los muchachos supieron mantener la calma, ejecutar y cerrar con carácter. Este grupo tiene hambre de trascender y seguimos enfocados en nuestro objetivo.”

El partido se disputó ante una afición entusiasta, que respaldó al equipo potosino desde las tribunas y generó un ambiente de gran intensidad durante todo el encuentro.

Con este resultado, la tabla de posiciones coloca a Buffalos como líderes, seguidos por Cachorros, Corregidores, Forajidos y Leones Rojos. El próximo fin de semana, los Buffalos cerrarán la temporada regular en casa frente a Forajidos, en un encuentro que podría definir su localía en los playoffs y un posible pase a la final.