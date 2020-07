Busca Jürgen Damm destacar en Atlanta United y volver al "Tri"

Jürgen Damm consideró que el Atlanta United fue la mejor decisión, para recuperar su nivel y regresar a una convocatoria con la Selección Mexicana.

"Muy contento por llegar al Atlanta United, de los mejores de la MLS, reúne todo lo necesario para ser de los mejores equipos, llego a un buen equipo, quiero retomar mi nivel para ser un jugador importante para el Atlanta y regresar a Selección", expresó Damm a medios estadounidenses. "Quiero sentirme pleno otra vez".

Sobre su contratación, el volante mexicano explicó que "hace cuatro o cinco meses mi agente me dijo sobre la posibilidad. Todo alrededor del equipo es bueno, es una buena situación para mí. Es un equipo vertical, juega con dos extremos y eso me gusta, me tocó ver el juego frente al América, visité la ciudad con la Selección, lejos de lo económico, lo ideal era llegar a un equipo protagonista".

Por el momento, Jürgen se mantiene en México y sobrellevará un plan de trabajo a distancia que los preparados físicos del Atlanta United le hicieron llegar, mientras que la escuadra norteamericana disputa el torneo MLS is Back, en Orlando, Florida.

"Primeramente también había tenido una zona de confort en Tigres, eso no es bueno, estoy muy agradecido con el club porque me lo dio todo, Tigres fue importante en mi carrera, difícil de tomar la decisión (de salir).