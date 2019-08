Buscará Ablanedo Jr. el Top 5 en Mikel´s Trucks

Ser disciplinado y estar concentrado en la pista, serán las estrategias que utilizará el próximo domingo el piloto capitalino, Francisco Ablanedo Jr., para terminar dentro del Top Five la séptima fecha de la FB-Bohn Mikel´s Trucks, que se disputará en el autódromo Ecocentro de Querétaro.

A la séptima fecha de la categoría semillero de la Nascar Peak México Series, Francisco Ablanedo Jr. llegará ubicado en el lugar 13 del campeonato de pilotos con 191 puntos.

El volante de la camioneta marcada con el número 69 AlloyWheelRepairSpecialists-EleganciaTextilHotelera, subrayó que buscará revertir el mal momento que vivió en su anterior compromiso en Chihuahua, donde no pudo finalizar la prueba faltando 55 vueltas para el final.

"A pesar de eso seguimos adelante, eso no va a ser obstáculo para que nos baje la autoestima, llegamos muy entusiasmados y con un poco de nervios, porque he escuchado casi no tiene peralte, pero estos se me van ya que estoy dentro de la camioneta", expresó el joven piloto.

En ese sentido, el integrante del equipo potosino Dynamic Motorsports subrayó que además llegará al trazado queretano con excelente preparación física y mental para enfrentar el primer desafío de la segunda mitad de la temporada.

"He ido mucho al gimnasio la última semana, me he alimentado muy bien y he descansado lo suficiente para rendir al cien por ciento, llego con la expectativa de quedar entre los cinco primeros lugares", aseguró "Pachis" Ablanedo Jr.

"Además los mecánicos de mi escudería han trabajado muy duro para recuperar la camioneta, la cual está lista para subirnos y lograr el objetivo, será la primera vez que corra en esta pista, lo cual me emociona mucho, también estuvimos en el simulador un rato e hicimos kartismo para esta fecha", detalló el capitalino.