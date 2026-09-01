logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Amigos, noche casino en el campestre

Fotogalería

Amigos, noche casino en el campestre

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Buscará Andrea Becerra una medalla olímpica

Por El Universal

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
A
Buscará Andrea Becerra una medalla olímpica
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- La inclusión del arco compuesto en el programa de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 abrió una puerta histórica para México. Entre las potencias mundiales de la especialidad, este país cuenta con una de las máximas referentes: Andrea Becerra, quien ha convertido la regularidad y los triunfos en una costumbre, por lo que ahora ve más cerca que nunca la oportunidad de competir por el único logro que falta en su gran trayectoria.

      Instalada en la cima del ranking y respaldada por su título de campeona mundial, la jalisciense tiene claro cuál es el gran objetivo que guía cada una de sus jornadas de entrenamiento. 

      En entrevista Becerra reconoció que la posibilidad de disputar una medalla olímpica representa el sueño más importante de su carrera.

      "Sueño con la medalla olímpica... Es la única que me hace falta en mi carrera y estamos trabajando muy duro para conseguirla. Queremos clasificarnos de manera directa, para no complicarnos más el camino. Hay muy pocas plazas, esa es una realidad, pero sabemos que tenemos la capacidad para estar ahí", mencionó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Becerra es consciente de que el camino hacia Los Ángeles 2028 aún pasa por superar el exigente selectivo nacional.

      "Cuando te preparas para ganar una medalla, todo lo demás pasa a segundo término".

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        ¿Cuándo salen y dónde comprar boletos para 49ers vs Vikings?
        ¿Cuándo salen y dónde comprar boletos para 49ers vs Vikings?

        ¿Cuándo salen y dónde comprar boletos para 49ers vs Vikings?

        SLP

        El Universal

        La venta comenzará el 14 de septiembre y se realizará en tres etapas a través de Ticketmaster

        Raúl Jiménez: "Me gustaría volver al América"
        Raúl Jiménez: "Me gustaría volver al América"

        Raúl Jiménez: "Me gustaría volver al América"

        SLP

        El Universal

        El futbolista mexicano ha jugado 171 partidos y anotado 59 goles con el América, club donde inició su carrera.

        Patricio Salas inicia etapa en Portugal junto a Santiago Giménez
        Patricio Salas inicia etapa en Portugal junto a Santiago Giménez

        Patricio Salas inicia etapa en Portugal junto a Santiago Giménez

        SLP

        El Universal

        FC Famalicao apuesta por el joven atacante para mejorar su rendimiento en el torneo local.

        Quién es Pato O´Ward, el mexicano que hizo historia en IndyCar
        Quién es Pato O´Ward, el mexicano que hizo historia en IndyCar

        Quién es Pato O´Ward, el mexicano que hizo historia en IndyCar

        SLP

        Pulso Online

        El piloto nacido en Monterrey ganó dos carreras en un mismo día y alcanzó 12 victorias dentro de la categoría estadounidense