Buscará Andrea Becerra una medalla olímpica

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- La inclusión del arco compuesto en el programa de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 abrió una puerta histórica para México. Entre las potencias mundiales de la especialidad, este país cuenta con una de las máximas referentes: Andrea Becerra, quien ha convertido la regularidad y los triunfos en una costumbre, por lo que ahora ve más cerca que nunca la oportunidad de competir por el único logro que falta en su gran trayectoria.

Instalada en la cima del ranking y respaldada por su título de campeona mundial, la jalisciense tiene claro cuál es el gran objetivo que guía cada una de sus jornadas de entrenamiento.

En entrevista Becerra reconoció que la posibilidad de disputar una medalla olímpica representa el sueño más importante de su carrera.

"Sueño con la medalla olímpica... Es la única que me hace falta en mi carrera y estamos trabajando muy duro para conseguirla. Queremos clasificarnos de manera directa, para no complicarnos más el camino. Hay muy pocas plazas, esa es una realidad, pero sabemos que tenemos la capacidad para estar ahí", mencionó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Becerra es consciente de que el camino hacia Los Ángeles 2028 aún pasa por superar el exigente selectivo nacional.

"Cuando te preparas para ganar una medalla, todo lo demás pasa a segundo término".