Buscará Cruz Azul victoria ante Veracruz

Veracruz.- Cruz Azul buscará regresar a la senda del triunfo este viernes cuando se reanude el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX y visite a Veracruz, el peor equipo del certamen y que busca su primera victoria luego de 34 juegos sin ganar.

El estadio Luis "Pirata" Fuente será el escenario donde ambos equipos se vean a las 21:00 horas, luego de una semana sin actividad por la Fecha FIFA y de algunos días de escándalo y cambios que vivió La Máquina.

De común acuerdo, el técnico Pedro Caixinha dejó de ser técnico del cuadro celeste, Víctor Garcés y Alfredo Álvarez reaparecieron en la directiva del equipo y Ricardo Peláez dejó la dirección deportiva en días complicados para el club.

Y como parte de esos cambios llegó el uruguayo Robert Dante Siboldi para tomar las riendas del equipo, quien vivirá el mayor reto de su carrera en espera de terminar con la sequía de casi 22 años sin título del Cruz Azul.

Su primera prueba será este viernes en el puerto, donde llega como favorito para salir con el triunfo, pero no deberán confiarse ante un cuadro herido en su orgullo y que busca cortar una racha histórica en el futbol mexicano de más partidos sin ganar.

Siboldi dejó en claro que todos los jugadores tendrán oportunidad de ganarse la titularidad, además de manifestar que él no inventa posiciones y que no pretende probar a jugadores en otra que no sea la suya.

En espera de que los seis seleccionados de Cruz Azul hayan regresado de la Fecha FIFA en óptimas condiciones, Siboldi contaría con cuadro completo, incluidos jugadores con molestias físicas recientes como Jesús Corona, el argentino Milton Caraglio y el paraguayo Pablo Aguilar.