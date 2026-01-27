Buscará Pinheiro imponer samba en la nieve

MILÁN.- Cuando Lucas Pinheiro Braathen le dice a la gente en Brasil que representa al país en esquí alpino, dice que no le creen.

Quizás lo hagan si gana la primera medalla olímpica de invierno de Brasil el próximo mes de febrero.

"Cuando conozco a alguien nuevo (en Brasil)... siempre es un momento asombroso y siempre genera una conversación muy interesante", expresó Pinheiro Braathen con una sonrisa en una reciente entrevista con The Associated Press en Milán. "Y curiosamente, creo que son esas interacciones las que tal vez demuestran más lo gratificante que es para mí representar a Brasil en algo como el esquí porque simplemente me muestra lo ajeno que es. Así que eso es realmente divertido".

Si Pinheiro Braathen termina en el podio, también sería la primera medalla olímpica de invierno para cualquier país sudamericano, algo de lo que no estaba al tanto.

"Quiero decir, gracias, acabas de añadir una capa más de presión, así que felizmente la llevaré conmigo", se rió. "Cuanto mayor es el desafío, mayor es la diferencia que puedo aportar y creo que cuanto más presión sientes, mayor es la diferencia que puedes crear".

La madre de Pinheiro Braathen es brasileña y su padre es noruego. Había competido para Noruega hasta que se retiró abruptamente en vísperas de la nueva temporada en 2023, solo para regresar un año después representando a Brasil.