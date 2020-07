Buscará Regina Sirvent el 2do. triunfo en SLP

Cuidar las llantas y frenos de su camioneta, así como no quedarse lapeada, será la estrategia que utilizará Regina Sirvent, este jueves, en el Súper Óvalo de San Luis Potosí, para poder refrendar la bandera a cuadros obtenida en la fecha inaugural de la Trucks México Series.

La volante de la camioneta marcada con el número 10 RentalSolutions-BlockMediaSystem´s-IDconsultores-CTransportation se mostró confiada de repetir en el trazado potosino la victoria obtenida en el arranque del campeonato en el Autódromo Ecocentro de Querétaro.

"Obviamente estoy muy emocionada de poder correr en San Luis Potosí, es una de mis pistas favoritas, además es la casa de mi equipo, me encantaría obtener otra victoria en ese óvalo, sería algo increíble para toda la escudería", apuntó la joven de 17 años de edad.

Resaltó que la estrategia para obtener el resultado deseado será tratar de cuidar las llantas y frenos, ya que, recordó, el óvalo potosino de 804 metros de longitud es muy demandante para la camioneta.

"No desesperarse va a ser un factor muy importante, al ser una pista corta no puedes estar lapeado y no involucrarte en algún accidente, porque es muy difícil poder remontar", explicó Regina.

En ese sentido, la integrante del equipo Dynamic Motorsports consideró que es una ventaja sobre sus rivales conocer a detalle el Súper Óvalo Potosino, donde este próximo jueves se llevará la segunda fecha con un tiempo límite de 70 minutos de carrera.

"Estoy segura que con una carrera inteligente nos llevaremos un podio. Mis coequiperos y yo hemos dado muchas vueltas en esa pista, hemos hecho vueltas muy rápidas incluso con la pista sucia, estamos preparados para esta carrera y vamos a echarle galleta", indicó Sirvent.