Buscarán alumnas de Balletto Studios certificación

Con el objetivo de fortalecer su formación técnica y artística, alumnas de Balletto Studios San Luis Potosí participarán en los Exámenes de Certificación CAADI, que se desarrollarán este miércoles 8 de abril en la ciudad de Querétaro.

Este proceso es organizado por el Consejo Académico de Arte y Danza Internacional, institución reconocida por avalar el nivel académico de estudiantes mediante evaluaciones estructuradas bajo estándares nacionales e internacionales.

La delegación potosina estará encabezada por la directora Gabriela Egina Arenas Rojas, quien acompañará a las alumnas en la presentación de sus exámenes oficiales en técnica Método Vaganova, considerado uno de los sistemas más exigentes y prestigiosos dentro de la enseñanza del ballet clásico.

Entre las participantes destaca Isabella Ramos, conocida como "Izzy", quien ha sobresalido por su talento tanto en la danza como en la música, posicionándose como una de las jóvenes promesas artísticas de San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante las jornadas, las bailarinas serán evaluadas en aspectos técnicos, artísticos y físicos, lo que permitirá obtener un diagnóstico integral de su desempeño. Además, podrán acceder a certificaciones oficiales que respalden su avance dentro de su formación profesional.

Se prevé que las alumnas logren resultados positivos en este proceso, reflejando su preparación y compromiso en un entorno que promueve la excelencia académica en la danza. La participación en estos exámenes representa un paso significativo en la carrera de las jóvenes, consolidando su desarrollo dentro de una disciplina que exige rigor, constancia y sensibilidad artística.

Finalmente, el equipo docente de Balletto Studios manifestó su confianza en que las estudiantes obtendrán calificaciones sobresalientes, reafirmando así el compromiso de la institución con la formación integral de nuevas generaciones de bailarinas.