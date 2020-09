"Buscaremos otra victoria de visitante": Catalán

Para el defensa del Atlético de San Luis, Matías Catalán, están conscientes en el equipo que el domingo enfrentarán a un equipo muy complicado como son los Pumas de la UNAM, al que deben de jugarle con mucho cuidado, para que así tener oportunidad de ir por un buen resultado en Ciudad Universitaria.

Entrevistado de forma virtual, Matías Catalán señaló que luego de la victoria que obtuvieron ante el Necaxa, el equipo entrenó de otra manera, con más confianza y a la espera del siguiente compromiso que será ante los invictos Pumas de la UNAM.

"Nosotros teníamos la confianza de que el trabajo que estaban realizando pronto daría sus frutos, sabemos que estábamos haciendo bien las cosas, pero no se daban los resultados, ante Pachuca, no se jugó mal, pero no se pudo obtener un buen resultado, y ahora ante Pumas, sabemos que es un equipo que está motivado, invicto, por lo que nosotros debemos de seguir trabajando para poder obtener un buen resultado el domingo".

Y agrego, "ante Necaxa, me tocó iniciar en la banca, luego de cumplir con una suspensión, pero sabemos que todos los del equipo, jueguen o no, haremos nuestro mejor esfuerzo en el terreno de juego, cuando entremos y eso fue lo que sucedió con un servidor que trató de dar el cien como siempre, nosotros estamos contentos con el resultado que se obtuvo, pero estamos conscientes de que todavía debemos de seguir trabajando para obtener mejores resultados".

En cuanto a cómo jugarle a la UNAM, el defensa del San Luis señaló "sabemos que los Pumas tienen un equipo muy competitivo, pero nosotros debemos de estar fuertes en la marca, y tratar de jugar con mucha personalidad, hacernos fuerte, sé que no van a estar varios jugadores (Pumas no contará con Juan Manuel Iturbe y Favio Álvarez para este duelo), pero nosotros debemos de hacer nuestro juego".

"Ellos son un equipo fuerte, tienen una delantera muy peligrosa, por lo tanto, no debemos de dejarlos manejar tanto la pelota, tienen muchas cosas a su favor, como jugar al mediodía, la altura, etc., pero nosotros buscaremos obtener otra victoria de visitante", señaló Matías Catalán.

Finalmente envió un mensaje a la afición, "la verdad es que se siente raro jugar sin público, sabemos que el apoyo de la gente es importante, a mí me gusta jugar con aficionados, esperemos que pronto regrese la gente al estadio, porque eso motiva mucho al equipo".