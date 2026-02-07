C. Azul oficializa llegada de Ebere.
México.- La Máquina de Cruz Azul oficializó el fichaje de Christian Ebere. El atacante nigeriano se convirtió en el segundo refuerzo de la escuadra celeste, misma que buscará conquistar el sueño de su décima estrella en el torneo Clausura 2026 del balompié mexicano.
Los cementeros no perdieron tiempo. Este viernes, 6 de febrero, Ebere aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México antes de que amaneciera en la capital del país para que —horas después— la directiva celeste anunciara su llegada al equipo.
"Bienvenido a tu nueva casa".
