Cada partido es una final: JM Sanabria

La mañana de este jueves, el Club Atlético de San Luis reportó a su entrenamiento matutino en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, donde los jugadores Juan Manuel Sanabria Magole y Diego Abitia León compartieron sus impresiones previas al crucial partido de este sábado contra los Cañoneros de Mazatlán, programado para las 19:00 horas.

Tras una importante victoria contra Santos, el equipo potosino llega motivado y consciente de que los cuatro partidos restantes del torneo serán determinantes en sus aspiraciones. El mediocampista uruguayo Juan Manuel Sanabria destacó la importancia del triunfo ante Santos y la mentalidad con la que el equipo afronta la recta final del campeonato.

“La verdad es que el equipo está bien. Esta victoria ante Santos fue muy importante desde el punto de vista anímico. Nos quedan estos cuatro partidos que van a ser como cuatro finales y depende de nosotros. Creo que estamos capacitados para lograr los resultados y tenemos confianza en el equipo”, afirmó.

Sobre el enfrentamiento contra Mazatlán, Sanabria anticipa un duelo físicamente demandante: “Va a ser un partido con muchos duelos y mano a mano en todo el campo. La ventaja que tenemos es que sabemos que ellos vendrán a proponer ese tipo de juego y debemos manejarlo a nuestro favor. Estamos trabajando para lograr los tres puntos”.

Por su parte, Diego Abitia, quien ha comenzado a sumar minutos en el primer equipo tras su desempeño en la Sub-23, valoró la oportunidad de jugar en primera división. “Es importante sumar minutos. Venía haciendo bien las cosas en el torneo pasado con la Sub-23 y ahora tengo la oportunidad en el primer equipo. Creo que he respondido bien y he trabajado en lo que está en mis manos, lo que me ha ayudado a ganar la confianza del entrenador”, comentó el delantero.

Abitia también enfatizó la importancia de arrancar el partido con intensidad: “Es muy importante salir atentos desde los primeros minutos. Aprendimos del partido pasado que debemos entrar de la mejor manera, porque los primeros minutos son claves. Es algo que ya no nos puede volver a pasar”.