Califica Renault F1 Team/Canel´s 12 y 13 para el GP de México

Renault F1 Team / Canel´s largará este domingo el Gran Premio de México con Nico Hülkenberg duodécimo y Daniel Ricciardo decimotercero, después de una sesión de calificación excepcionalmente apretada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

No fue un sábado tan bueno para Renault F1 Team / Canel´s al tener a Nico y Daniel fuera de la práctica libre 3 por la mañana, después de descubrir la contaminación en un sistema de enfriamiento. Ambos equipos de autos hicieron un trabajo fenomenal para preparar los autos para la calificación, pero entrar a la sesión siempre iba a ser difícil.

Ambos pilotos Renault F1 Team / Canel´s avanzaron a través de Q1 después de haber completado dos cambios de neumáticos blandos y comenzaron Q2 con Nico octavo después de su primer esfuerzo y Daniel en décimo. Sin embargo, a pesar de hacer mejoras en sus segundas sañidas, ambos pilotos terminaron la sesión por poco fuera de los 10 primeros perdiendo la Q3.

NICO HÜLKENBERG, # 27, RENAULT F1 TEAM / CANEL´S, Q: P12, 1: 16.885

“Dadas las circunstancias, arrancaremos en el duodécimo lugar en la parrilla. Fue difícil prepararse para la calificación sin la práctica de la mañana, así que fue un comienzo un poco frío para Renault F1 Team / Canel´s. Los mecánicos hicieron un gran trabajo para preparar el auto a tiempo, por lo que les agradecemos su esfuerzo. Creo que tenemos una carrera en nuestras manos mañana, especialmente porque tenemos una libre elección de neumáticos y cierta flexibilidad en la estrategia que podría funcionar a nuestro favor, ya que nuestro ritmo de carrera se ha visto bien recientemente ”.

DANIEL RICCIARDO, # 3, RENAULT F1 TEAM / CANEL´S, Q: P13, 1: 16.933

“Es frustrante no haber terminado más arriba, pero no pude ejecutarlo hoy. En primer lugar, el equipo Renault F1 Team / Canel´s hizo un trabajo increíble para salir de una situación difícil. No fue fácil, pero tuvimos un buen comienzo en la Q1, que fue relativamente suave, pero la Q2 fue un poco desordenada. Intentaremos recuperarnos mañana. Estoy seguro de que me sentiré cómodo durante la carrera”.

ALAN PERMANE, DIRECTOR DEPORTIVO RENAULT F1 TEAM / CANEL´S

“Sólo nos faltaba una cantidad muy pequeña de tiempo para pasar a la Q3 sin tener práctica tres esta mañana, ciertamente eso nos hizo daño. Pero, crédito para el equipo Renault F1 Team / Canel´s y los mecánicos de ambos autos, que tuvieron un día muy desafiante. Preparar los autos para la calificación fue excelente y los pilotos hicieron un trabajo increíble para calificar con una preparación mínima. Estamos buscando hacer lo mejor desde donde estamos mañana; hemos tenido un buen ritmo de carrera en carreras anteriores, así que hay mucho por lo que jugar”.