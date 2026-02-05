Campeón defensor supera al Holstein

KIEL.- El campeón defensor Stuttgart derrotó el miércoles 3-0 al Holstein Kiel de la segunda división para alcanzar las semifinales de la Copa de Alemania.

Deniz Undav abrió el marcador para los visitantes a los 56 minutos, luego Chris Fuhrich aumentó la ventaja al 89 y Atakan Karazor redondeó el marcador en el tercer minuto del tiempo añadido.

Stuttgart ganó su cuarto título de la Copa de Alemania la temporada pasada, venciendo en la final al Arminia Bielefeld de la tercera división. Holstein Kiel disputaba los cuartos de final por primera vez desde la temporada 2020-21. Bayer Leverkusen avanzó a la semifinal por tercera temporada consecutiva al vencer el martes 3-0 a St. Pauli.

Los otros dos duelos de cuartos de final se jugarán la próxima semana: el Hertha Berlín de segunda división enfrentará al Freiburg y el Bayern Munich se medirá con el Leipzig.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí