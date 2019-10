Campeón marroquí de taekwondo emigra a Lanzarote en patera y tira medalla al mar

Un excampeón marroquí de taekwondo llegó junto a una treintena de emigrantes clandestinos en una patera a la isla española de Lanzarote y, durante el viaje, grabó un vídeo en el que arroja su medalla al mar.



En el vídeo, recogido profusamente hoy por los medios marroquíes, se ve al deportista, Anouar Boukharsa, que ganó la Copa de Trono de taekwondo en la categoría de menos de 63 kilos, en el momento de tirar su medalla al agua mientras dice: "No sirve para nada".



Una vez en tierra firme, Boukharsa dijo al diario electrónico "al3omk.com" que él y otras treinta personas, procedentes de la región de Safi (sur de Marruecos), habían alcanzado Lanzarote tras un viaje que había durado cuatro días.



Explicó que fue "un viaje muy difícil en el que vimos la muerte con nuestros propios ojos", y añadió que en su país se sentía "oprimido" y que su carrera deportiva "no tenía ningún valor".



El campeón marroquí manifestó su deseo de poder continuar su carrera desde España.



El viaje de Boukharsa se suma a otros casos similares de deportistas y atletas marroquíes que emigran en pateras o aprovechan competiciones internacionales para huir del país.



En agosto de 2018, la futbolista Meriem Bouhid del club Olympique de la misma ciudad de Safi aprovechó un torneo internacional organizado en España para desaparecer y no volvió a su país.



En junio del mismo año, dos judocas marroquíes participaron en los Juegos del Mediterráneo en Tarragona y se quedaron de forma irregular en España.



Y en setiembre del año pasado, el futbolista Ali Hababa, también procedente de Safi, emigró España en patera y ahora vive en la ciudad de Huelva.