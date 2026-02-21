Canadá avanza a la final del hockey masculino

MILÁN.- Canadá avanzó el viernes al partido por la medalla de oro del hockey masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina cuando Nathan MacKinnon anotó el gol decisivo con 35,2 segundos, certificando el viernes la victoria 3-2 sobre Finlandia.

El favorito del torneo había estado abajo 2-0 antes de que Sam Reinhart recortara la diferencia en el segundo periodo y Shea Theodore empató a mitad del tercero.

Canadá espera a su rival que saldrá de la otra semifinal entre Estados Unidos y Eslovaquia.

La final se disputará el domingo en Milán, horas antes de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos.

Sidney Crosby no jugó por Canadá debido a una lesión. No estaba claro de inmediato si la estrella de los Penguins de Pittsburgh, de 38 años, estará disponible el domingo.

Crosby pareció lesionarse la rodilla derecha en el segundo periodo de los cuartos de final contra Chequia la noche del pasado miércoles.

Finlandia jugará por la medalla de bronce el sábado por la noche.