Canales y horarios para ver las semifinal femenil; habrá dos clásicos

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- Ya sólo quedan cuatro equipos en busca del título en la Liga MX Femenil: Chivas, Tigres, Rayadas y América quieren el campeonato del Apertura 2022.

Este viernes inician las semifinales, que además, serán dos clásicos en la liga rosa. Las actividades iniciarán con el América vs Chivas y seguirán en el norte con el choque regio en el Estadio Universitario.

El Guadalajara, que busca el bicampeonato en la Liga MX Femenil, visita a las Águilas el viernes en el Estadio Azteca. Mientras, que Tigres recibe en el Volcán a las Rayadas.

Horarios y canales de las semifinales de ida

* América vs Chivas/ Viernes 4 de noviembre/ 18:00 horas – Canal 9, Vix+ y Canal de YouTube del América.

* Tigres vs Rayadas/ Viernes 4 de noviembre/ 20:06 horas – Afizzionados, Vix+ y Facebook de Tigres Femenil.