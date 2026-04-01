Canastiza de los Bucks 123-99 a los Mavericks

MILWAUKEE.- Ryan Rollins anotó 24 puntos, capturó siete rebotes y repartió nueve asistencias, para que los Bucks de Milwaukee apalearan el martes 123-99 a los Mavericks de Dallas, con lo cual cortaron una seguidilla de cuatro tropiezos.

Kyle Kuzma sumó 20 puntos por Milwaukee (30-45), que había perdido 14 de sus últimos 17 partidos en total. Los Bucks ganaron su octavo enfrentamiento consecutivo ante los Mavericks.

Milwaukee se fue al descanso con una ventaja de 65-51, impulsado por 17 puntos de Rollins y 16 de Kuzma. El equipo encestó 11 de sus primeros 22 triples en la segunda mitad para tomar el control.

Un tiro en suspensión de Rollins con 6:26 por jugar en el cuarto periodo le dio a Milwaukee una ventaja de 31 puntos, 115-84.

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AJ Green aportó 17 puntos desde la banca para Milwaukee. Gary Trent Jr. añadió 13 unidades, Pete Nance anotó 11 y Myles Turner 10.

Cooper Flagg, quien llegó promediando 22,5 puntos en sus últimos nueve partidos, terminó con 19 puntos y 10 rebotes para su duodécimo doble-doble de la temporada con Dallas (24-52).