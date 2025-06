Canelo Álvarez enfrentará a Terence Crawford el 13 de septiembre en Las Vegas

Saúl Álvarez se volverá a subir al ring el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, con el objetivo de defender su título como campeón mundial absoluto del peso supermediano.

El "Canelo" expondrá sus cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) , Federación Internacional de Boxeo (FIB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el estadounidense Terence Crawford.

El mexicano se enfrentará a uno de los mejores boxeadores de los últimos años, quien ya sabe lo que significa ser campeón indiscutido en dos divisiones diferentes (welter y superwelter) y que, además, posee un récord de 41 victorias en 41 peleas, 31 de ellas por la vía del nocaut.

Sin embargo, el tapatío es consciente de sus capacidades y confía en que retendrá sus cetros en el inmueble vegasino porque su sueño es "hacer historia" en el mundo boxístico.

"Estoy enfocado 100% en esta pelea. Haré mi trabajo y voy a tomar todo de manera seria. Estoy preparado para lo que sea, conozco mis habilidades y siempre estoy pensando en ganar [porque] mi mentalidad es diferente. ¡Soy un ganador!", declaró.

En el inicio de la gira promocional de su combate en Riad, Arabia Saudita, el "Canelo" Álvarez platicó sobre su rival, a quien está seguro que derrotará en el mes patrio.

"Es un gran peleador, pero él no es 'Canelo'. No es diferente a los otros, no me derrotará, no sé preocupen sobre eso. Pienso que está pelea será grande y que estará en los libros de historia del boxeo, eso es seguro", sentenció.

Saúl Álvarez reconoció sentirse "emocionado" por su siguiente combate, aunque pide que Terence Crawford esté a su altura, sobre todo por la "decepción" que vivió con el cubano William Scull en mayo.

"Espero que no [corra] porque pienso que la gente se merece una buena pelea y es por eso que estamos aquí, para hacer una buena pelea. Que el mejor peleador gane, pero yo vine a ganar y necesitamos que los dos peleadores piensen lo mismo", manifestó.

El "Canelo" está seguro que tendrá una de las mejores peleas de su carrera ante Terence Crawford y confía en su "experiencia, preparación y habilidad" para seguir siendo el número uno de la categoría de los supermedianos.