"Canelo" responde al llamado de una joven que pide ayuda para la Universidad

Saúl "Canelo" Álvarez dio muestra de nueva cuenta de su solidaridad con los mexicanos, pues ahora respondió el llamado de una joven estudiante de Hermosillo, Sonora, que se volvió viral en redes por un óleo que pintó de él.

Nicki, la joven de 17 años, contó en su cuenta de Instagram que se encuentra en los últimos meses para terminar su preparatoria, pero aún no ha podido inscribirse a la universidad por problemas económicos y sueña con inscribirse a la licenciatura de en Artes Plásticas.

"Mi sueño es entrar a universidad de artes plásticas en la Ciudad de México. Después de 37 días terminé mi pintura del Canelo, acrílico sobre lienzo. Fue uno de mis mayores logros. Él me inspiró a poder seguir con mis sueños, intentarlo y no detenerme. Esta pintura significa mucho para mí. Todas mis obras estarán en venta. Ayúdenme a compartir (sic)", escribió la joven en una publicación que suma más de 16 mil "me gusta".

La menor de edad solicitó ayuda para difundir la serie de fotografías sobre el lienzo del pugilista difundidas para así llegar hasta el "Canelo" y ver si éste podría apoyarla con sus estudios. La joven se movió por todas las redes sociales y fue Twitter la efectiva.

Pasó sólo un día para que el campeón mexicano pudiera enterarse de la situación y ha compartido la publicación de la joven a través de su cuenta de Twitter acompaña del mensaje "Enterado", lo que hace saber que seguro tomará cartas en el asunto.

Si algo ha caracterizado al pugilista mexicano además de sus triunfos es su labor altruista cada vez que se le pide ayuda. El pasado mes de abril, "Canelo" ofreció su apoyo a una mujer que necesitaba dinero para un transplante, esto después de que la hija de la señora enferma grabara un video pidiéndole objeto autografiado que le pudiera regalar para que éste fue subastado y así recaudar fondos para operar a su mamá de un tumor cerebral.