Canel´s arranca con buen paso

El equipo Canel´s-Java tuvo un inicio positivo dentro de la edición 39 del Tour of the Gila, al colocarse dentro del top diez en la primera etapa, correspondiente a la exigente contrarreloj individual.

El mejor resultado para la escuadra dirigida por Juan Monsiváis fue obra del estadounidense Owen Wright, quien logró la séptima posición tras detener el cronómetro en 33:57 minutos, quedando a 1:27 del ganador en una prueba de 25.7 kilómetros con más de 300 metros de desnivel y condiciones complicadas por el viento. Wright, quien partió en la posición 45, consiguió mantener un ritmo competitivo ante más de un centenar de participantes, lo que le permitió posicionarse como el mejor elemento del equipo en esta jornada inicial y arrancar con el pie derecho la competencia.

Detrás de él, el segundo mejor ubicado del equipo fue Efrén Santos, quien finalizó en el puesto 62, a poco más de cuatro minutos del líder. Posteriormente cruzaron la meta José Ramón Muñiz, Sebastián Brenes y Kevin Jiménez, completando la participación del conjunto en esta primera prueba.

Cabe destacar que esta modalidad suele ser dominada por Ignacio Prado, quien en esta ocasión no participó debido a compromisos con la selección nacional en Malasia.

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Con estos resultados, Owen Wright se ubica en la séptima posición de la clasificación general, mientras que Canel´s-Java se coloca en el sitio 14 por equipos, de cara a la segunda etapa de una de las competencias por etapas más exigentes del calendario ciclista en territorio estadounidense.