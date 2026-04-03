Canel´s-Java correrá en Bélice

El equipo mexicano Canel´s-Java estará presente en la 96.ª edición del Clásico Anual de Ciclismo a Campo Traviesa del Sábado Santo, a celebrarse el próximo 4 de abril de 2026 bajo la organización de la Federación de Ciclismo de Belice y conforme a las normas de la Unión Ciclista Internacional.

La escuadra dirigida por Juan José Monsiváis competirá con cuatro de sus principales corredores en la categoría Élite: José Ramón Muñiz, Ignacio de Jesús Prado, Sebastián Brenes y Kevin Jiménez, quienes tomarán esta exigente prueba como parte de su preparación rumbo a próximos compromisos en territorio estadounidense, además de buscar un resultado destacado para el equipo.

El evento está abierto a ciclistas de las categorías Sub-23, Élite y Máster, y es considerado de alta exigencia al estar clasificado como prueba de clase CH (fuera de categoría), lo que le otorga un valor importante en la suma de puntos, con hasta 100 unidades para el ganador, de acuerdo con el reglamento internacional.

La competencia tendrá como punto de partida el Parque Digi, en el Cuartel de Newtown, en la Ciudad de Belice, con salida programada a las 5:50 horas (tiempo local). El recorrido abarcará un trayecto de 143 millas, atravesando puntos clave como la autopista George Price, San Ignacio y diversos bulevares y avenidas principales, antes de regresar al punto de inicio para definir al ganador.

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Con un calendario 2026 cargado de competencias nacionales e internacionales, Canel´s-Java busca seguir consolidándose como uno de los equipos protagonistas del ciclismo mexicano, apostando por la experiencia y el talento de su plantilla en una de las pruebas más tradicionales y demandantes de la región.