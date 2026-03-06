Canel´s Racing alista su debut

La cuenta regresiva ha comenzado para el arranque de la temporada 2026 de la NASCAR México Series, que tendrá su primera fecha el próximo 15 de marzo en el Súper Óvalo Potosino, donde la escudería Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis será anfitriona y buscará iniciar el campeonato con protagonismo ante su afición.

San Luis Potosí fue confirmada oficialmente como la sede inaugural del calendario 2026, consolidándose como una de las pistas con mayor tradición dentro del serial. En cada fecha, el pequeño óvalo reúne a más de 15 mil aficionados que se dan cita para apoyar a sus pilotos y equipos favoritos, entre ellos al conjunto local Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, que ha logrado destacadas actuaciones en los últimos años.

Uno de los grandes referentes del equipo es Rubén García Jr., quien al volante del auto #88 ha logrado abrir temporadas con victorias en este circuito. El piloto es actualmente el más ganador en el óvalo potosino con cinco triunfos, una racha que comenzó en 2022 cuando rompió el "maleficio" que durante años convirtió a esta pista en una de las más complicadas para la escudería.

De cara al inicio del campeonato, el equipo dirigido por el ingeniero multicampeón Ramiro Fidalgo trabaja en los últimos ajustes de los autos #23 y #88, con los que buscarán nuevamente pelear por el título, ya sea el primero para Max Gutiérrez o el sexto campeonato para Rubén García Jr.

En el caso de Max Gutiérrez, el piloto ya conoce el sabor del triunfo en territorio potosino, luego de ganar en dos ocasiones dentro de la división Challenge en 2020. Ahora, su objetivo es dar el siguiente paso y colocarse entre los vencedores de la categoría estelar de NASCAR México.

Previo a la carrera inaugural, la capital potosina comenzará a vivir el ambiente del automovilismo con diversas activaciones en la ciudad, además de dinámicas para regalar boletos a través de plataformas digitales e impresas, en una estrategia que involucra a medios de comunicación, equipos, patrocinadores y pilotos para acercar el espectáculo a los aficionados.